Pop und Theater: Johann Strauss im Zirkuszelt

Kurzer Ausblick: Eine neue Walzersymphonie, komponiert in Zusammenarbeit mit vier internationalen Musikuniversitäten, wird am 27. November im Museumsquartier (Halle E) uraufgeführt. Gespielt vom Bruckner Orchester Linz. Ein kleiner Vorgeschmack ist heute, 3. September, bei der Ars Electronica in Linz zu hören. Das Gesamtwerk, das sich kreativ mit dem Erbe von Johann Strauss auseinandersetzt, gibt es dann nur in Wien.