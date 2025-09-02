Vorteilswelt
Musikspektakel

Pop und Theater: Johann Strauss im Zirkuszelt

Wien
02.09.2025 06:30
Zwischen Walzer und Swing mit einem Augenzwinkern: Mnozil Brass geigen im Konzerthaus auf.
Zwischen Walzer und Swing mit einem Augenzwinkern: Mnozil Brass geigen im Konzerthaus auf.(Bild: Maria Frodl)

Im September setzen die Festivitäten zum Strauss-Jahr 2025 starke Musik-Akzente. Unter anderem vor der Karlskirche und am Heumarkt geht es zur Sache. Und im Museumsquartier wartet eine weltweite Uraufführung.

Der Walzerkönig für das Publikum des 21. Jahrhunderts – im September setzt Johann Strauss 2025 Wien seine Feierlichkeiten im Herbst mit vollem Schwung fort.

  • Der ganze September wird geprägt von „Cagliostro – Johann Strauss im Zirkuszelt“. Ein Musikspektakel aus Theater, Pop und der Welt der Gaukler und Artisten. Premiere ist am 10. September am Heumarkt (3. Bezirk), im Zelt des Circus Roncalli.
  • Noch bis 13. September ist OCT.opus 25 vom Künstler-Kollektiv God’s Entertainment vor der Karlskirche zu erleben – mit Konzerten und Aufführungen, kaum zu übersehen bei der aufblasbaren Riesenkrake im Teich des Resselparks.
  • Am 17. September findet anlässlich des 200. Geburtstag des Musik-Genies die Gala des Österreichischen Musiktheaterpreises am Heumarkt mit Beiträgen aus „Cagliostro“ statt.
  • Am 18. und 19. September führen die Musikproduzenten Camo & Krooked, zusammen mit Komponisten Christian Kolonovits und den Wiener Symphonikern die Extended Version ihrer Show vom Donauinselfest im Konzerthaus auf.
  • Am 25. September feiert das Künstlerensemble Turn im Kasino am Schwarzenbergplatz seine Premiere: mit einer Soirée über Walzer, sozialer Wandel und neue Formen des Zusammenlebens.
  • Am 29. September enthüllt das heimische Musikensemble Mnozil Brass in Strau$$ – Ein Tänzchen zwischen den Stühlen alles über Johann Strauss im Wiener Konzerthaus. Ein Erlebnis zwischen Walzer und Swing. Seit 30 Jahren loten die sieben Musiker die Grenze zwischen Ernst und Spaß aus, lassen Klassiker neu erklingen.

Kurzer Ausblick: Eine neue Walzersymphonie, komponiert in Zusammenarbeit mit vier internationalen Musikuniversitäten, wird am 27. November im Museumsquartier (Halle E) uraufgeführt. Gespielt vom Bruckner Orchester Linz. Ein kleiner Vorgeschmack ist heute, 3. September, bei der Ars Electronica in Linz zu hören. Das Gesamtwerk, das sich kreativ mit dem Erbe von Johann Strauss auseinandersetzt, gibt es dann nur in Wien.

