Pop und Theater: Johann Strauss im Zirkuszelt

Im September setzen die Festivitäten zum Strauss-Jahr 2025 starke Musik-Akzente. Unter anderem vor der Karlskirche und am Heumarkt geht es zur Sache. Und im Museumsquartier wartet eine weltweite Uraufführung.
Der Walzerkönig für das Publikum des 21. Jahrhunderts – im September setzt Johann Strauss 2025 Wien seine Feierlichkeiten im Herbst mit vollem Schwung fort.
Kurzer Ausblick: Eine neue Walzersymphonie, komponiert in Zusammenarbeit mit vier internationalen Musikuniversitäten, wird am 27. November im Museumsquartier (Halle E) uraufgeführt. Gespielt vom Bruckner Orchester Linz. Ein kleiner Vorgeschmack ist heute, 3. September, bei der Ars Electronica in Linz zu hören. Das Gesamtwerk, das sich kreativ mit dem Erbe von Johann Strauss auseinandersetzt, gibt es dann nur in Wien.
