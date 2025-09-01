Suche nach untergegangener Person im Donaukanal

Am Montagnachmittag erreichte die Wiener Feuerwehr eine Alarmmeldung von der Brigittenauer Lände: Eine Person sei im Donaukanal auf der Höhe des AMS untergegangen. Daraufhin folgte ein Großeinsatz von Feuerwehr und Rettung, auch ein Hubschrauber kreiste über dem Gebiet im 20. Bezirk.
Nach kurzer Zeit konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Niemand sei gefunden worden, teilte ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr der „Krone“ mit. Es habe sich wohl um einen Fehlalarm gehandelt, denn vermisst worden sei auch niemand. Am Abend war der Einsatz daher wieder abgeschlossen.
In der Nähe des Einsatzorts hat am Montagnachmittag auch ein Donau-Kreuzfahrtschiff einer Schweizer Reederei die Ostbahnbrücke gerammt. Möglicherweise schätzte der Kapitän die Höhe falsch ein. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.
