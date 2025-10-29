NATO-Kampfjets fangen russischen Aufklärer ab

Nach Angaben des rumänischen Verteidigungsministeriums war „die Entscheidung erwartet worden“. Sie sei „das Ergebnis der neuen Prioritäten“ der US-Regierung unter Präsident Donald Trump, die im Februar angekündigt worden seien. „Wir sprechen nicht von einem Rückzug der amerikanischen Streitkräfte, sondern von dem Ende der Rotation einer Brigade, die Einheiten in mehreren NATO-Ländern hatte, darunter Bulgarien, Rumänien, die Slowakei und Ungarn“, sagte der rumänische Verteidigungsminister Ionut Mosteanu bei einer Pressekonferenz.