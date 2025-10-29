Drama um Inter-Goalie: Erlitt Opfer Herzinfarkt?

Neue Details im Todes-Drama um Inter Mailands Goalie Josep Martinez! Laut italienischen und Spanien soll das Opfer, ein 81-jähriger Mann im Rollstuhl, einen Herzinfarkt erlitten haben, ehe er vom SUV des Fußballers erfasst wurde.
Martinez war am Dienstagmorgen in der Provinz Como unterwegs, als ein pensionierter Mechaniker mit seinem elektrischen Rollstuhl abrupt vom Radweg auf die Gegenfahrbahn wechselte. Der 27-jährige Spanier hatte keine Chance auszuweichen, der 81-Jährige verstarb an der Unfallstelle.
Auffälliges Verhalten
Wie die „Gazzetta dello Sport“ nun herausgefunden haben will, soll der Pensionist bereits vor dem Unfall Anzeichen von Instabilität gezeigt haben. Eine Autofahrerin hinter Martinez habe ein auffälliges Fahrverhalten bemerkt, heißt es.
Der spanischen „Sport“ zufolge wird spekuliert, dass der Rollstuhlfahrer vor der Tragödie einen Herzinfarkt erlitt oder ohnmächtig wurde. Martinez, der ohne Erfolg Erste Hilfe geleistet hatte, befinde stehe unter Schock, heißt es. Er wird psychologisch betreut.
