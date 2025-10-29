Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Details!

Drama um Inter-Goalie: Erlitt Opfer Herzinfarkt?

Fußball International
29.10.2025 12:14
Josep Martinez war am Dienstag in einen schrecklichen Unfall verwickelt.
Josep Martinez war am Dienstag in einen schrecklichen Unfall verwickelt.(Bild: AP/Luca Bruno)

Neue Details im Todes-Drama um Inter Mailands Goalie Josep Martinez! Laut italienischen und Spanien soll das Opfer, ein 81-jähriger Mann im Rollstuhl, einen Herzinfarkt erlitten haben, ehe er vom SUV des Fußballers erfasst wurde.

0 Kommentare

Martinez war am Dienstagmorgen in der Provinz Como unterwegs, als ein pensionierter Mechaniker mit seinem elektrischen Rollstuhl abrupt vom Radweg auf die Gegenfahrbahn wechselte. Der 27-jährige Spanier hatte keine Chance auszuweichen, der 81-Jährige verstarb an der Unfallstelle. 

Lesen Sie auch:
Inter Mailand sagte die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Fiorentina ab.
Topklub sagt PK ab
Drama: Inter-Goalie in tödlichen Unfall verwickelt
28.10.2025

Auffälliges Verhalten
Wie die „Gazzetta dello Sport“ nun herausgefunden haben will, soll der Pensionist bereits vor dem Unfall Anzeichen von Instabilität gezeigt haben. Eine Autofahrerin hinter Martinez habe ein auffälliges Fahrverhalten bemerkt, heißt es.

Hier soll sich der Unfall zugetragen haben.
Hier soll sich der Unfall zugetragen haben.(Bild: EPA/FABRIZIO CUSA)
(Bild: EPA/MATTEO BAZZI)
(Bild: EPA/MATTEO BAZZI)

Der spanischen „Sport“ zufolge wird spekuliert, dass der Rollstuhlfahrer vor der Tragödie einen Herzinfarkt erlitt oder ohnmächtig wurde. Martinez, der ohne Erfolg Erste Hilfe geleistet hatte, befinde stehe unter Schock, heißt es. Er wird psychologisch betreut.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
170.954 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
142.656 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
129.778 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Fußball International
Neue Details!
Drama um Inter-Goalie: Erlitt Opfer Herzinfarkt?
Beziehung offiziell
Sie verdreht einem Real-Superstar den Kopf
Klassenerhalt fixiert
ÖFB-Stütze beendet ihre Nationalteamkarriere
DFB-Kollege zu Kimmich
„Habe dich gehasst“ – nun Urlaub mit Bayern-Star
Krone Plus Logo
Brandgefährlich
Aus der Favela in den Fußball-Himmel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf