Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Skifest fix eingeplant

Letzte Details offen, aber Semmering wackelt nicht

Ski Alpin
29.10.2025 11:50
Semmering plant fest mit dem Ski-Weltcup im Dezember.
Semmering plant fest mit dem Ski-Weltcup im Dezember.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Am Mittwoch Vormittag tauchte die Meldung auf: Die traditionellen Damen-Weltcuprennen am Semmering Ende Dezember sollen wackeln! Die „Krone“ fragte nach. Ergebnis: Letzte Details bei der Einigung mit den lokalen Bergbahnen fehlen zwar noch, dem Ski-Fest soll aber nichts im Wege stehen!

0 Kommentare

Nach dem Saison-Aufakt in Sölden, der dank des Sieges von Julia Scheib ein höchst erfolgreicher war, gastieren die Ski-Damen Ende Dezember erneut in Österreich: Semmering übernimmt für Lienz, trägt am 27. und 28. Dezember einen Riesentorlauf und einen Nachtslalom aus. Dieser Plan hat auch weiterhin fest Bestand – auch wenn noch finale Details mit den lokalen Bergbahnen zu klären sind. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wie bei jeder anderen Großveranstaltung dieser Dimension sind organisatorische Abstimmungen auf der Zielgeraden“, blicken auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Stellverteter Udo Landbauer zuversichtlich auf das Skifest vor den Toren Wiens.

Lesen Sie auch:
Sehen wir Mikaela Shiffrin auch heuer wieder am Semmering Gas geben?
Die Uhr tickt ...
Noch keine Einigung! Semmering unter Zeitdruck
29.10.2025

Bislang fehlt noch die Einigung mit den Hirschenkogel-Bergbahnen. Diese soll laut „Krone“-Infos aber nur eine Formalität und eine Frage der Zeit sein. Konkret geht es um letzte Details bei Förderungsfragen. „Es ist alles auf Schiene. Es fehlt eine Unterschrift – und die wird getätigt“, sagt Florian Phleps, Event-Boss von Ski Austria.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
170.954 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
142.656 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
129.778 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Ski Alpin
„Macht mich wütend“
Das stört Lara Gut-Behrami an jungen Kolleginnen
Skifest fix eingeplant
Letzte Details offen, aber Semmering wackelt nicht
Die Uhr tickt ...
Noch keine Einigung! Semmering unter Zeitdruck
Feierte dort Erfolge
„Kapitel hinzufügen!“ ÖSV-Dame heiß auf Cortina
Psychische Erkrankung
Ex-Ski-Athlet macht bipolare Störung öffentlich

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf