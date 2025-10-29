Letzte Details offen, aber Semmering wackelt nicht

Am Mittwoch Vormittag tauchte die Meldung auf: Die traditionellen Damen-Weltcuprennen am Semmering Ende Dezember sollen wackeln! Die „Krone“ fragte nach. Ergebnis: Letzte Details bei der Einigung mit den lokalen Bergbahnen fehlen zwar noch, dem Ski-Fest soll aber nichts im Wege stehen!
Nach dem Saison-Aufakt in Sölden, der dank des Sieges von Julia Scheib ein höchst erfolgreicher war, gastieren die Ski-Damen Ende Dezember erneut in Österreich: Semmering übernimmt für Lienz, trägt am 27. und 28. Dezember einen Riesentorlauf und einen Nachtslalom aus. Dieser Plan hat auch weiterhin fest Bestand – auch wenn noch finale Details mit den lokalen Bergbahnen zu klären sind. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wie bei jeder anderen Großveranstaltung dieser Dimension sind organisatorische Abstimmungen auf der Zielgeraden“, blicken auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Stellverteter Udo Landbauer zuversichtlich auf das Skifest vor den Toren Wiens.
Bislang fehlt noch die Einigung mit den Hirschenkogel-Bergbahnen. Diese soll laut „Krone“-Infos aber nur eine Formalität und eine Frage der Zeit sein. Konkret geht es um letzte Details bei Förderungsfragen. „Es ist alles auf Schiene. Es fehlt eine Unterschrift – und die wird getätigt“, sagt Florian Phleps, Event-Boss von Ski Austria.
