Tschechien bekommt EU-kritische Koalition

Die neue Regierungskoalition ist allerdings noch nicht ganz in trockenen Tüchern. „Wir haben uns auf ein Koalitionsabkommen geeinigt. Wir haben vereinbart, es am Montag, 3. November, zu unterzeichnen, dem Tag, an dem die neue Abgeordnetenkammer zu ihrer ersten Sitzung zusammentritt“, erklärte Babiš im Sozialen Netzwerk X. Zugleich bestätigte der Milliardär, dass hinsichtlich des Programms der künftigen Drei-Parteien-Regierung noch einige Punkte geklärt werden müssten.