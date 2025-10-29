Das stört Lara Gut-Behrami an jungen Kolleginnen

„Jetzt haben wir Social Media, es ist wichtiger, dass dich jeder mag, dass man ein freundliches Gesicht macht“, so die Schweizerin. Anja Pärson, Ivicia Kostelic oder Tina Maze hätten damals noch echte Emotionen gezeigt. Das vermisst Gut-Behrami heute. „Es ist okay, wütend zu sein, wir arbeiten, um Rennen zu gewinnen, und nicht, um Zehnte zu werden.“ Zu Beginn ihrer Karriere seien die Athleten im Weltcup um einiges ehrlicher gewesen als heute.