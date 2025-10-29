Sturm kommt! Alter Hut lässt Außenseiter hoffen

Heute (18) darf nichts schiefgehen! Als großer Favorit geht Sturm in das Achtelfinalduell im ÖFB-Cup bei der Admira. Aber: Der Traditionsklub, der seit 2022 in der Zweiten Liga festsitzt, hat in dieser Saison noch kein einziges Spiel verloren. Sturms Ex-Torjäger Deni Alar glaubt an die Chance des Außenseiters.