Sturm kommt! Alter Hut lässt Außenseiter hoffen

Heute (18) darf nichts schiefgehen! Als großer Favorit geht Sturm in das Achtelfinalduell im ÖFB-Cup bei der Admira. Aber: Der Traditionsklub, der seit 2022 in der Zweiten Liga festsitzt, hat in dieser Saison noch kein einziges Spiel verloren. Sturms Ex-Torjäger Deni Alar glaubt an die Chance des Außenseiters.
Die „graue Maus“ vor den Toren Wiens feierte zuletzt drei Ligasiege in Folge. „Jetzt wartet ein Highlightspiel“, betont Admiras Sportchef Ralf Muhr. Das Deni Alar jedoch vor dem TV-Kastl verfolgen muss. Der ehemalige Goalgetter von Sturm wurde gestern nach einem Mittelhandknochenbruch operiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.