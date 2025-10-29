800.000 Flaschen: Winzer jubeln über Rekordernte

Im Jahr 1972 wurde in Kärnten wieder professionell mit dem Weinbau begonnen. Solche Klimaverhältnisse wie heuer gab es aber nur selten. „Wir profitieren sozusagen von der Klimaerwärmung“, sagt Alfred Riedl, der in Taggenbrunn mit einer Anbaufläche von 40 Hektar der größte Winzer Kärntens ist. „Wir stellen insgesamt neun Sorten her, so eine Qualität wie heuer gab es bei uns überhaupt noch nie“, schwärmt der Jacques Lemans-Uhrenbaron. „Wir starteten 1995 mit dem Weinbau, heuer ist jedoch ein absolutes Rekordjahr.“