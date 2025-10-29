Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Downhill Skiers“

Kärntner Film: Muss für alle, die Skisport lieben!

Kärnten
29.10.2025 12:00
Gerald Salmina mit seiner „Downhill Skiers“-Crew
Gerald Salmina mit seiner „Downhill Skiers“-Crew(Bild: zvg)

Die Schweiz ist im Kino-Fieber und das liegt nicht etwa an Hollywood, sondern an einem Kärntner und dem Skiweltcup.

0 Kommentare

Mit „Downhill Skiers“ ist Erfolgsproduzent Gerald Salmina („Streif – One Hell of a Ride“ oder „Mount St. Elias“) ein Sensationshit gelungen. Der Film, der seit wenigen Tagen in den Kinos in Österreich und der Schweiz läuft, ist dort eingeschlagen wie eine Lawine – und rangiert aktuell auf Platz 1 der Schweizer Kinocharts.

Wer „Downhill Skiers“ sieht, fühlt sich mitten im Weltcup-Zirkus – zwischen den größten Namen des Skisports. Die Kamera ist so dicht dran, dass man glaubt, direkt neben Marco Odermatt zu stehen, wenn er seine Eltern im Ziel umarmt, mit Teamkollegen lacht, oder mit Konkurrenten mitfiebert.

Der Kärntner Salmina zeigt die Menschen hinter dem Rennanzug, die Emotionen hinter den Medaillen. Das Ergebnis sind atemberaubende und noch nie gesehene Aufnahmen, intime Momente und packende Musik, die den Film zu einem Erlebnis machen, das man spürt.

 „Wir haben es geschafft, eine unglaubliche Nähe zu den Athleten zu zeigen, weil sie sich mir und meinem Team gegenüber richtig geöffnet haben“, so Gerald Salmina stolz.

Wer die großen Abfahrtshelden liebt, der wird auch „Downhill Skiers“ lieben. Und wer den Winter liebt, der sowieso. Ab dem 30. Oktober läuft der großartige Film auch in Deutschland an – und alles deutet darauf hin, dass auch dort das große Ski-Fieber auf der Leinwand ausbrechen wird. Absolut sehenswert.

Porträt von Hannes Wallner
Hannes Wallner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
170.954 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
142.656 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
129.778 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Kärnten
Die Erde bebte
Magnitude 3,0: Erbeben in Oberkärnten spürbar
„Downhill Skiers“
Kärntner Film: Muss für alle, die Skisport lieben!
ÖFB-Cup auf krone.tv
Ab 18.45 LIVE: Titelverteidiger WAC bei Amstetten
Kärntner Weine
800.000 Flaschen: Winzer jubeln über Rekordernte
NHL
Kasper siegt mit Detroit, Rossi verliert mit Wild
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf