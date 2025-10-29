Kärntner Film: Muss für alle, die Skisport lieben!

Wer die großen Abfahrtshelden liebt, der wird auch „Downhill Skiers“ lieben. Und wer den Winter liebt, der sowieso. Ab dem 30. Oktober läuft der großartige Film auch in Deutschland an – und alles deutet darauf hin, dass auch dort das große Ski-Fieber auf der Leinwand ausbrechen wird. Absolut sehenswert.