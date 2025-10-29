Deutscher Bundestrainer kündigt Rücktritt an

Der Tiroler Stefan Horngacher wird nach der Olympia-Saison seine Tätigkeit als deutscher Skisprung-Bundestrainer zurücklegen. Das kündigte der 56-Jährige am Mittwoch im Rahmen der Einkleidung des deutschen Skiverbands (DSV) in Nürnberg an.
Horngacher hat diese Funktion seit April 2019 inne. „Für mich schließt sich der Kreis, das ist eine runde Sache für mich“, meinte der Coach. Er hatte im Olympia-Ort Predazzo 1991 mit Team-Gold seinen ersten großen Erfolg als Aktiver gehabt.
DSV-Sportdirektor Horst Hüttel wurde von der Ankündigung Horngachers überrascht: „Ich muss das erst einmal etwas sacken lassen“, meinte der Funktionär. Es werde darum gehen, für die Zukunft wieder „eine langfristige Lösung zu finden“, ergänzte der 57-Jährige.
