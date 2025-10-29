Vorteilswelt
„Kreis schließt sich“

Deutscher Bundestrainer kündigt Rücktritt an

Ski Nordisch
29.10.2025 13:00
Stefan Horngacher hört auf.
Stefan Horngacher hört auf.(Bild: GEPA)

Der Tiroler Stefan Horngacher wird nach der Olympia-Saison seine Tätigkeit als deutscher Skisprung-Bundestrainer zurücklegen. Das kündigte der 56-Jährige am Mittwoch im Rahmen der Einkleidung des deutschen Skiverbands (DSV) in Nürnberg an.

0 Kommentare

Horngacher hat diese Funktion seit April 2019 inne. „Für mich schließt sich der Kreis, das ist eine runde Sache für mich“, meinte der Coach. Er hatte im Olympia-Ort Predazzo 1991 mit Team-Gold seinen ersten großen Erfolg als Aktiver gehabt.

Stefan Horngacher
Stefan Horngacher(Bild: Birbaumer Christof)

DSV-Sportdirektor Horst Hüttel wurde von der Ankündigung Horngachers überrascht: „Ich muss das erst einmal etwas sacken lassen“, meinte der Funktionär. Es werde darum gehen, für die Zukunft wieder „eine langfristige Lösung zu finden“, ergänzte der 57-Jährige.

