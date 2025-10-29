Magnitude 3,0: Erbeben in Oberkärnten spürbar

In Oberkärnten bebte die Erde am Mittwoch: Das Erdbeben, das sich Mittwochmorgen in der Nähe von Obervellach ereignete, war deutlich spürbar.
Kurz vor 10.30 Uhr spürten mehrere Personen in und um Obervellach eine Bewegung und es war ein Grollen zu hören: Ein Erbeben mit einer Magnitude von 3,0 ereignete sich. Der Herd des Bebens wurde laut Geosphere Austria etwa fünf Kilometer westlich von Obervellach in zehn Kilometern Tiefe gemessen.
„Das Beben wurde von einigen Personen im Bereich des Epizentrums wahrgenommen“, bestätigt Seismologin Fee-Alexandra Rodler von Geosphere Austria: „Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten.“
