Magnitude 3,0: Erbeben in Oberkärnten spürbar

Kurz vor 10.30 Uhr spürten mehrere Personen in und um Obervellach eine Bewegung und es war ein Grollen zu hören: Ein Erbeben mit einer Magnitude von 3,0 ereignete sich. Der Herd des Bebens wurde laut Geosphere Austria etwa fünf Kilometer westlich von Obervellach in zehn Kilometern Tiefe gemessen.