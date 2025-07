Gipfel der Hohen Tauern tragen Schneehaube

Vor allem in Oberkärnten sowie dem Oberen Gailtal ist einiges an Niederschlag gefallen. Spitzenreiter bei den Niederschlägen war der Weißensee mit 110 Litern Regen pro Quadratmeter. In Klagenfurt waren es immerhin 44 Liter Regen. „Das Niederschlagsdefizit der vergangenen Wochen konnte der Regen in Unterkärnten nicht ausgleichen. Für die Natur war der Niederschlag dennoch enorm wichtig“, so Meteorologe Christian Stefan von GeoSphere Austria.