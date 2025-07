Private US-Gefängnisse verzeichnen mehr Nachfrage

Ungefähr acht von zehn dieser Migrantinnen und Migranten sind in privaten Zentren untergebracht. „Wir hatten noch nie in unserer 42-jährigen Firmengeschichte eine so große Nachfrage wie heute“, sagte Damon Hininger, Chef des Unternehmens CoreCivic, kürzlich. CoreCivic ist einer der größten Betreiber privater Abschiebezentren, es spendete im Vorjahr überwiegend an Republikanerinnen und Republikaner.