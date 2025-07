Diktator-Schwester lehnt Angebot aus Südkorea ab

Es gebe auch kein Thema, das besprochen werden müsste, fügte sie hinzu. Südkoreas neuer Präsident Lee Jae-myung hatte sich offen für eine Annäherung an den Norden gezeigt und sich damit von seinem konservativen Vorgänger Yoon Suk-yeol abgegrenzt, der für einen harten Kurs gegenüber dem Nachbarn stand. Der Sozialliberale Lee stellte die Verbreitung von Propaganda mit Lautsprechern an der Grenze ein. Nordkorea wiederum stellte die Verbreitung störender Geräusche über die Grenze in den Norden ein.