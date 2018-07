Rechtsrocker feiert mit Kroaten-Stars im Team-Bus!

Allerdings konnte man nicht damit rechnen, dass der in Kroatien wohlbekannte (auch in Österreich nicht unbekannte) rechtsextreme Sänger Thompson zu den feiernden kroatischen Spielern auf den Bus hinauf gelassen wird. So geschah es aber. Nach dem Sieg gegen Nigeria war ein Video von Liverpool-Spieler Dejan Lovren an die Öffentlichkeit gelangt, in dem er (in der Kabine) ein Lied von der umstrittenen Gruppe sang. Marko Perkovic (Thompson) wird seit Jahrzehnten Nähe zur rechtsextremen Szene und zu Ustascha-Gruppen vorgeworfen. In seinen Liedern hetzt er oft gegen Serben, Bosniaken, Juden. Seine Konzerte wurden in der Vergangenheit in Österreich vielerorts verboten.