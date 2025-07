Seit Jahrhunderten Kultur- und Glaubenszentrum

„Das geht auf Sekunden genau“, weiß Stiftspfarrer Erich Aichholzer, der am Sonntag nicht die erste Rundfunkmesse zelebriert. „Man stoppt vorher die Zeiten von Texten, am Samstag gibt es eine Probe, dann passt das schon am Sonntag.“ Dieser Gottesdienst, der am 6. Juli ab 10 Uhr auf ORF3 und in den Regionalradios übertragen wird, eröffnet auch den Carinthischen Sommer; neben Haydn erklingt eine Uraufführung: „sini. vox et ventus“ von Alyssa Aska. In seiner Predigt wird der Stiftspfarrer darauf eingehen, wie Musik und andere Künste das Reich Gottes erfahrbar machen können.