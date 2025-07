Fischer: „Es ist schon verwunderlich, dass …“

Fischer wundert sich über Krämpfe

Gespielt wird im Stadion Mikheil Meskhi II, das eine Kapazität von 2.500 Zuschauern hat. Hexenkessel wird die Austria keiner erwarten. Fischer mahnte einen seriösen Auftritt ein. „Wir fliegen nicht hin und glauben, es geht alles von selbst. Der Fokus muss komplett stimmen“, betonte er. Vor dem Europacup-Abstecher in den Osten ist noch Voitsberg die nächste Station im ÖFB-Cup. Bei den in der Vorsaison aus der 2. Liga abgestiegenen Steirern erwartet die Austria am Sonntag wohl mehr Gegenwehr als gegen Spaeri. Dass die Georgier früh mit Krämpfen zu kämpfen hatten, nahmen die Austrianer erstaunt zur Kenntnis. „Es ist schon verwunderlich, dass man in der 50. Minute Krämpfe bekommt in so einem Wettbewerb“, meinte Fischer.