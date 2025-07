Großer Gewinnrückgang bei Kranhersteller Palfinger

Neue Marktchance

Die europäische Kernregion (EMEA) legte bei den Aufträgen deutlich zu, ebenso entwickelte sich das Marinegeschäft mit Windkranen und Rettungssystemen weiter positiv. Trotz Unsicherheiten durch anhaltende Zollkonflikte gab es auch in Nordamerika einen leichten Aufwärtstrend. Ein zentraler Wachstumstreiber bleibt das Servicegeschäft: Der Anteil am Gesamtumsatz wurde weiter ausgebaut, was der Konzern unter anderem durch neue Standorte in Madrid, Duisburg, Singapur und Illinois stützt.