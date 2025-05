So spendabel sind die Österreicher beim Trinkgeld

Gastronomie bei Trinkgeld vorne

Gefragt wurden die Österreicher auch, wo sie Trinkgeld geben: 87 Prozent geben es in der Gastronomie, 63 Prozent in Friseur- und Kosmetiksalons, 48 Prozent in Hotels und 47 Prozent bei Zustelldiensten. Das Handwerk komplettiert mit 38 Prozent die „Big Five“ beim Trinkgeld.