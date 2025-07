„Bei Belästigung gibt es ein Badeverbot“

Was wäre ein Sommer in Wien ohne seine Freibäder? Sie zählen wahrlich zu den besten Orten, um sich in der Sommerhitze abzukühlen. 38 öffentliche Freibäder machen Wien zur Bäderhauptstadt. Der für Wiens Bäder zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) über Preiserhöhungen, Klimaschutz, möglichen Securitys am Beckenrand, und wo er sich selbst am liebsten abkühlt.