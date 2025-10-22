Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖTV-Ass in Brasilien

Julia Grabher musste für das Achtelfinale kämpfen

Vorarlberg
22.10.2025 11:18
Julia Grabher ist auf dem Weg zurück in die Top 100.
Julia Grabher ist auf dem Weg zurück in die Top 100.(Bild: GEPA pictures)

Im brasilianischen Florianopolis mühte sich ÖTV-Ass Julia Grabher zwar gegen die erst 15-jährige Lokalmatadorin Nauhany Leme da Silva ein wenig, steht aber nach ihrem Dreisatzsieg im Achtelfinale.

0 Kommentare

Julia Grabher steht im Achtelfinale des mit 115.000 Dollar dotierten WTA-Challenger in Florianopolis (Bra). Dafür musste das ÖTV-Ass aber gegen die erst 15-jährige Lokalmatadorin Nauhany Leme da Silva (WTA-Nr. 667) unerwartet hart kämpfen. Die junge Brasilianerin startete stark in die Partie, Grabher dagegen nicht optimal. Den ersten Satz musste das ÖTV-Ass (WTA-Nr. 106) mit 5:7 abgeben.

Lesen Sie auch:
Julia Grabher
WTA125er in Rio
Grabher im Halbfinale out, aber bald in Top-100?
18.10.2025
Tiebreak-Thriller
Grabher nach Marathonmatch in zweiter Rio-Runde
15.10.2025
Gelungener Auftakt
Grabher gibt in Kalabrien gerade mal vier Games ab
30.09.2025

Dann aber drehte die Dornbirnerin auf, holte sich den zweiten Durchgang schnell mit 6:1. Im finalen dritten Satz wurde es dann wieder eng. Auch, weil Grabher nicht den besten Tag mit ihrem Service erwischte – fünf Doppelfehler waren es im dritten Durchgang, neun über das gesamte Spiel. 

Entscheidung im Tiebreak
Doch schlussendlich durfte die Vorarlbergerin jubeln, im entscheidenden Tiebreak nach einem hart umkämpften dritten Satz setzte sich Grabher durch – 5:7, 6:1, 7:6(3) nach 1:21 Stunden Spielzeit.

Im Achtelfinale wartet nun heute Nacht Sada Nahimana (Bur/WTA-Nr. 242).

Porträt von Vorarlberg Sport
Vorarlberg Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Julia Grabher
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
10° / 12°
Symbol starker Regen
Bludenz
10° / 14°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
11° / 14°
Symbol starker Regen
Feldkirch
10° / 14°
Symbol Regen

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
149.557 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
106.370 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
99.093 mal gelesen
Mehr Vorarlberg
ÖTV-Ass in Brasilien
Julia Grabher musste für das Achtelfinale kämpfen
Dichte Rauchschwaden
Feuerwehreinsatz in unterirdischem Tanklager
Folgenschwerer Ausflug
Bub (11) stürzte in Bauruine in die Tiefe
Nur noch 500 Tage
Countdown zum nächsten Heim-WM-Spektakel läuft
Gemeindeverbandschef:
„Gemeinnützige Arbeit soll verpflichtend bleiben“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf