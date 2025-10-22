Julia Grabher musste für das Achtelfinale kämpfen

Im brasilianischen Florianopolis mühte sich ÖTV-Ass Julia Grabher zwar gegen die erst 15-jährige Lokalmatadorin Nauhany Leme da Silva ein wenig, steht aber nach ihrem Dreisatzsieg im Achtelfinale.
Julia Grabher steht im Achtelfinale des mit 115.000 Dollar dotierten WTA-Challenger in Florianopolis (Bra). Dafür musste das ÖTV-Ass aber gegen die erst 15-jährige Lokalmatadorin Nauhany Leme da Silva (WTA-Nr. 667) unerwartet hart kämpfen. Die junge Brasilianerin startete stark in die Partie, Grabher dagegen nicht optimal. Den ersten Satz musste das ÖTV-Ass (WTA-Nr. 106) mit 5:7 abgeben.
Dann aber drehte die Dornbirnerin auf, holte sich den zweiten Durchgang schnell mit 6:1. Im finalen dritten Satz wurde es dann wieder eng. Auch, weil Grabher nicht den besten Tag mit ihrem Service erwischte – fünf Doppelfehler waren es im dritten Durchgang, neun über das gesamte Spiel.
Entscheidung im Tiebreak
Doch schlussendlich durfte die Vorarlbergerin jubeln, im entscheidenden Tiebreak nach einem hart umkämpften dritten Satz setzte sich Grabher durch – 5:7, 6:1, 7:6(3) nach 1:21 Stunden Spielzeit.
Im Achtelfinale wartet nun heute Nacht Sada Nahimana (Bur/WTA-Nr. 242).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.