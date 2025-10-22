Muskel zwickt: Bidstrup fällt für Ferencvaros aus

Der FC Red Bull Salzburg muss im Europa-League-Spiel gegen den ungarischen Vertreter Ferencvaros (Donnerstag, 18.45 Uhr) auf Kapitän Mads Bidstrup verzichten. Beim Dänen wurde eine Muskelverletzung wieder akut.
Bittere Nachrichten musste der FC Red Bull Salzburg am Mittwochvormittag verkünden: Kapitän Mads Bidstrup kann im Europacup-Duell mit dem ungarischen Meister Ferencvaros nicht mitwirken.
Der 24-Jährige, der zuletzt bereits die Spiele bei Olympique Lyon (0:2), gegen Rapid (2:1) und Altach (2:2) verpasst hatte, muss auch gegen die Ungarn passen.
Grund dafür ist jene Muskelverletzung, die ihn bereits zuletzt beeinträchtigte. Die Bullen hatten bis zuletzt gehofft, dass der Däne wieder fit wird. Nun müssen sie ihn erneut ersetzen.
Dafür in Frage kommen in erster Linie Mamady Diambou, der zuletzt gegen Altach in der Startelf stand, sowie Lucas Gourna-Douath.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.