PENNY Frischekick zum Nationalfeiertag!

Am Donnerstagmittag geht PENNY Chef Johannes Greller buchstäblich auf die Straße. Zwischen 12 und 14 Uhr will er gemeinsam mit zwei Lehrlingen am Europaplatz beim Westbahnhof PENNY Gutscheine und Äpfel der Eigenmarke „Ich bin Österreich“ an Passanten ausgeben. Die Aktion findet anlässlich des Nationalfeiertags statt – und soll zeigen, wie wichtig heimische Produkte für den Diskonter sind.