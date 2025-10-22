PENNY Frischekick zum Nationalfeiertag!

Zum Nationalfeiertag will PENNY Geschäftsführer Johannes Greller selbst aktiv werden. Gemeinsam mit zwei Lehrlingen verteilt er am 24. Oktober am Wiener Europaplatz Gutscheine und frische Äpfel – als Zeichen für Regionalität und Nähe zu den Menschen.
Am Donnerstagmittag geht PENNY Chef Johannes Greller buchstäblich auf die Straße. Zwischen 12 und 14 Uhr will er gemeinsam mit zwei Lehrlingen am Europaplatz beim Westbahnhof PENNY Gutscheine und Äpfel der Eigenmarke „Ich bin Österreich“ an Passanten ausgeben. Die Aktion findet anlässlich des Nationalfeiertags statt – und soll zeigen, wie wichtig heimische Produkte für den Diskonter sind.
„Regionalität ist für uns kein Schlagwort. Wir stehen zu Österreich – zu den Menschen, den Produzenten und der Vielfalt, die unser Land ausmacht“
Johannes Greller
Werbung für heimische Lebensmittel
Gerade rund um den Nationalfeiertag wolle man sichtbar machen, wie nah Herkunft und Qualität beieinanderliegen. PENNY setzt seit Jahren auf heimische Produkte – unter dem Label „Ich bin Österreich“ sind mittlerweile mehr als 500 Artikel im Sortiment.
Mit der geplanten Aktion will der Diskonter nicht nur frische Grüße verteilen, sondern auch Bewusstsein schaffen: für kurze Wege, regionale Betriebe und den Wert österreichischer Lebensmittel. Und so soll der Nationalfeiertag heuer auch ein Stück Regionalität mitten nach Wien bringen.