Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Westbahnhof

PENNY Frischekick zum Nationalfeiertag!

Wien
22.10.2025 09:30
Promotion
(Bild: RobertHarson)

Zum Nationalfeiertag will PENNY Geschäftsführer Johannes Greller selbst aktiv werden. Gemeinsam mit zwei Lehrlingen verteilt er am 24. Oktober am Wiener Europaplatz Gutscheine und frische Äpfel – als Zeichen für Regionalität und Nähe zu den Menschen.

Am Donnerstagmittag geht PENNY Chef Johannes Greller buchstäblich auf die Straße. Zwischen 12 und 14 Uhr will er gemeinsam mit zwei Lehrlingen am Europaplatz beim Westbahnhof PENNY Gutscheine und Äpfel der Eigenmarke „Ich bin Österreich“ an Passanten ausgeben. Die Aktion findet anlässlich des Nationalfeiertags statt – und soll zeigen, wie wichtig heimische Produkte für den Diskonter sind.

Zitat Icon

„Regionalität ist für uns kein Schlagwort. Wir stehen zu Österreich – zu den Menschen, den Produzenten und der Vielfalt, die unser Land ausmacht“

Johannes Greller

Werbung für heimische Lebensmittel
Gerade rund um den Nationalfeiertag wolle man sichtbar machen, wie nah Herkunft und Qualität beieinanderliegen. PENNY setzt seit Jahren auf heimische Produkte – unter dem Label „Ich bin Österreich“ sind mittlerweile mehr als 500 Artikel im Sortiment.

Lesen Sie auch:
Diskonter auf Rädern
Lebensmittel bequem nach Hause geliefert
26.09.2025 · Promotion
Digitaler Pfandpass
PENNY belohnt Flaschenrückgabe mit Rabatt
09.10.2025 · Promotion

Mit der geplanten Aktion will der Diskonter nicht nur frische Grüße verteilen, sondern auch Bewusstsein schaffen: für kurze Wege, regionale Betriebe und den Wert österreichischer Lebensmittel. Und so soll der Nationalfeiertag heuer auch ein Stück Regionalität mitten nach Wien bringen.

Porträt von Promotion
Promotion
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
10° / 17°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
10° / 17°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
9° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
10° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
10° / 17°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
146.253 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
97.075 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
95.717 mal gelesen
Mehr Wien
Chaos am Morgen
Schaden legt Wiener U6 stellenweise lahm
Am Westbahnhof
PENNY Frischekick zum Nationalfeiertag!
„Krone“-Interview
Julian le Play: „So ein bisschen wie Harry Styles“
Mitmachen & gewinnen
Tickets für die spektakuläre Michael Jackson Show!
Krone Plus Logo
Höherer Förderbeitrag
Wem Wien bald bis zu 116 Euro vom Gehalt abzieht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf