Schaden legt Wiener U6 stellenweise lahm

Überfüllte Bahnsteige und fragende sowie genervte Gesichter am Mittwochmorgen auf der Wiener U6-Strecke: Ein Schaden an der Oberleitung legte die Linie abschnittsweise lahm. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren.
Zum Schaden kam es laut Wiener Linien im Bereich Jägerstraße – die Folgen waren im morgendlichen Trubel für zahlreiche Öffi-Nutzer nervenzehrend. Denn die U6 konnte zwischen den Stationen Spittelau und Jägerstraße vorübergehend nicht fahren.
Ersatzweise soll die Linie 37A benutzt werden, so die Wiener Linien. Ein Störungsende war vorerst nicht absehbar. An der Behebung des Schadens wurde unter Hochdruck gearbeitet.
