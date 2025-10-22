„Riesengaudi“! Raimann mit Colts an NFL-Spitze

Offensive Line als Schlüssel zum Erfolg

Ein Erfolgsfaktor ist auch die Offensive Line, der Raimann angehört. Der 28-Jährige, der im Sommer einen Vierjahresvertrag im Wert von 100 Millionen Dollar unterschrieb, blockt als Left Tackle die „Blindside“ von Quarterback Daniel Jones und hält diesem den Rücken frei. Für Runningback Jonathan Taylor, mit elf Touchdowns einer der herausragenden Akteure, schiebt der Zwei-Meter-Hüne die gegnerischen Verteidiger mit einem Gewicht von etwa 145 Kilogramm aus dem Weg. „Wenn man eine Offensive Line wie unsere hat“, sagte Taylor, „versuche ich, ihnen so viel Lob wie möglich zu geben. Denn sie leisten einen Großteil der Drecksarbeit und machen es uns wirklich leicht.“