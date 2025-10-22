Frankfurt: „Puma“ im Park löste Polizeieinsatz aus

„Tier völlig handzahm“

Tatsächlich konnten die Polizisten die Raubkatze rasch finden – und Entwarnung geben. Denn eine mögliche Gefahr für die Bevölkerung ging von ihr nicht aus: Das Tier habe sich „relativ rasch als völlig handzahm und ungefährlich“ herausgestellt, wie die Polizei berichtet. Denn der vermeintliche Puma entpuppte sich als großer Kuscheltier-Löwe.