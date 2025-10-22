US-Kardinal klagt über Fake-Videos gegen den Papst

„Videos tragen unverkennbare Zeichen des Bösen“

„Diese gefälschten Videos tragen das unverkennbare Zeichen des Bösen, der stets versucht, die Gläubigen zu verwirren und Bruder gegen Bruder aufzuhetzen“, kritisierte der Kardinal. Er erklärte „öffentlich und unmissverständlich“ seine „Treue und unerschütterlichen Respekt gegenüber dem Heiligen Vater“. „Ich rufe alle Gläubigen dazu auf, auf die authentische Lehre des Heiligen Vaters zu hören und nicht auf Stimmen der Spaltung, die die Wahrheit für weltliche Zwecke verzerren und Skandal unter den Seelen säen“, so der Kardinal.