US-Kardinal klagt über Fake-Videos gegen den Papst

Der US-Kardinal Raymond Leo Burke beklagt, dass im Internet falsche Videos und Bilder von ihm kursieren, in denen er sich scheinbar kritisch gegenüber Papst Leo XIV. äußert. Diese Fake-Videos seien „ein Werk des Bösen“, beklagte der Geistliche.
„Diese Videos behaupten, ich hätte eine sogenannte ‘Rüge‘ gegen den Heiligen Vater ausgesprochen, in Bezug auf seine Lehre und die Leitung der Kirche. Ich erkläre ganz klar, dass solche Behauptungen völlig falsch sind“, betonte Burke.
In einer Videobotschaft, die er auf Social-Media-Profilen veröffentlichte, betonte Burke, dass er keinerlei solche Erklärungen abgegeben habe.
„Ich habe weder ein Interview gegeben noch irgendeine Aussage gemacht, die auch nur entfernt dem entspricht, was hier behauptet wird. Diese Videos sind Erfindungen - Täuschungen, die durch technologische Manipulation meines Bildes produziert wurden, um Botschaften zu verbreiten, die ich niemals geäußert habe. Der bewusste Einsatz von Unwahrheiten zur Spaltung innerhalb der Kirche ist eine schwerwiegende Sünde“, warnte der 75-Jährige.
„Videos tragen unverkennbare Zeichen des Bösen“
„Diese gefälschten Videos tragen das unverkennbare Zeichen des Bösen, der stets versucht, die Gläubigen zu verwirren und Bruder gegen Bruder aufzuhetzen“, kritisierte der Kardinal. Er erklärte „öffentlich und unmissverständlich“ seine „Treue und unerschütterlichen Respekt gegenüber dem Heiligen Vater“. „Ich rufe alle Gläubigen dazu auf, auf die authentische Lehre des Heiligen Vaters zu hören und nicht auf Stimmen der Spaltung, die die Wahrheit für weltliche Zwecke verzerren und Skandal unter den Seelen säen“, so der Kardinal.
Zum Schluss sagt Burke: „Ich bitte Sie, aufrichtig für jene zu beten, die solche Täuschungen erschaffen und verbreiten – damit sie, berührt von göttlicher Gnade, vom Dunkel ins Licht der Wahrheit, aus der Knechtschaft der Lüge in die Freiheit der Umkehr gelangen.“
