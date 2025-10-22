15-Jährige am Heimweg in Schnellbahn missbraucht

Gegen 22 Uhr soll er in dem Wagon ein ihm völlig unbekanntes Mädchen ins Visier genommen haben, die ebenfalls beim Spiel war. Er setzt sich zu ihr, zuerst alles friedlich, man tauscht sogar Snapchat-Adressen aus. Doch dann wird der Mann zudringlich. Laut Anklägerin begann er, das Mädchen am Oberschenkel zu streicheln, sie zu küssen und ihre Brust zu entkleiden. Schließlich wanderten seine Finger in ihre Hose. Bei der Polizei gibt das geschockte Opfer an: „Ich habe große Angst bekommen und konnte mich nicht mehr bewegen.“ Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann auch versucht haben, das Mädchen aus dem Zug zu zerren. Sie habe sich aber festhalten können.