Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

U19-EM-Qualifikation:

Ab 10.25 Uhr LIVE: Österreich gegen Griechenland

Frauenfußball
22.10.2025 06:30
(Bild: ÖFB)

Das U19 Frauen-Nationalteam muss nach einer intensiven Vorbereitung in Lindabrunn heute (ab 10.25 Uhr bei uns im Livestream) in der EM-Qualifikation in Estland gegen Griechenland ran. Die beiden weiteren Gruppengegner um den Einzug in die zweite Quali-Runde sind England (25. Oktober) und Estland (28. Oktober). Die Europameisterschaft 2026 wird von 27. Juni bis 10. Juli in Bosnien und Herzegowina durchgeführt.

0 Kommentare
Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
142.197 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
92.458 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Oberösterreich
„Sah keinen Sinn mehr in der Sterne-Gastronomie“
89.421 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Bistro „Genussviertel“ wird nachhaltig und kulinarisch hochwertig gekocht – mit dem, was in ...
Mehr Frauenfußball
Regionalliga West
Trainer Schnöll ist bei vielen Klubs heiß begehrt
Krone Plus Logo
Am Ende aber knapp
Spitzenreiter Wacker Innsbruck marschiert weiter
Regionalliga West
„Spiel des Jahres“ endete für Kuchl mit zwei Makel
Sieben Spiele sieglos
Westligist Grünau hat das Siegen verlernt
„Hervorragende Lösung“
Ex-Austrianer startet seine Trainer-Karriere!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf