Ab 10.25 Uhr LIVE: Österreich gegen Griechenland

Das U19 Frauen-Nationalteam muss nach einer intensiven Vorbereitung in Lindabrunn heute (ab 10.25 Uhr bei uns im Livestream) in der EM-Qualifikation in Estland gegen Griechenland ran. Die beiden weiteren Gruppengegner um den Einzug in die zweite Quali-Runde sind England (25. Oktober) und Estland (28. Oktober). Die Europameisterschaft 2026 wird von 27. Juni bis 10. Juli in Bosnien und Herzegowina durchgeführt.
