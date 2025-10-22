Enger Takt, neue Ziele: Westbahn baut kräftig aus

Frankfurt und Budapest im Plan

Einen Zeitplan, bis wann die Südstrecke profitabel sein soll, will Ramsbacher nicht nennen. Bei der Weststrecke habe es sechs Jahre gebraucht, um in die schwarzen Zahlen zu kommen. 2028/2029 soll die Verbindung Wien-Stuttgart nach Frankfurt verlängert werden. Danach soll es mit der Westbahn auch Richtung Osten gehen. Als erster Zielbahnhof biete sich hier Budapest an, so die beiden Westbahn-Geschäftsführer in den Zeitungsinterviews.