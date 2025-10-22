Unglück am Gletscher: Arbeiter stürzt von Stütze

Zu dem Unglück kam es am Dienstagvormittag, kurz vor 10 Uhr. Der 38-jährige Einheimische war laut Polizei im Gletscherskigebiet damit beschäftigt, zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter und einem Baggerfahrer beim Schlepplift „Kaserer I“ eine Rollenbatterie für einen Zwischeneinstieg an einer Stütze zu befestigen. „Zu diesem Zeitpunkt war der Lift nicht in Betrieb“, wird betont.