Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blieb reglos liegen

Unglück am Gletscher: Arbeiter stürzt von Stütze

Tirol
22.10.2025 11:15
Am Hintertuxer Gletscher (Archivbild) kam es zu dem Unfall.
Am Hintertuxer Gletscher (Archivbild) kam es zu dem Unfall.(Bild: ZOOM Tirol)

Dramatische Szenen spielten sich am Hintertuxer Gletscher im Tiroler Zillertal ab: Beim Montieren einer Rollenbatterie auf der Stütze eines Lifts kam es zu einem folgenschweren Zwischenfall, bei dem ein Arbeiter mehrere Meter in die Tiefe stürzte und bewusstlos liegen blieb. Der schwer verletzte 38-Jährige musste mit dem Helikopter abtransportiert werden.

0 Kommentare

Zu dem Unglück kam es am Dienstagvormittag, kurz vor 10 Uhr. Der 38-jährige Einheimische war laut Polizei im Gletscherskigebiet damit beschäftigt, zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter und einem Baggerfahrer beim Schlepplift „Kaserer I“ eine Rollenbatterie für einen Zwischeneinstieg an einer Stütze zu befestigen. „Zu diesem Zeitpunkt war der Lift nicht in Betrieb“, wird betont.

Beim Montieren einer Rollenbatterie (Symbolbild) ereignete sich das Unglück.
Beim Montieren einer Rollenbatterie (Symbolbild) ereignete sich das Unglück.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Hebegerät riss plötzlich
Der 38-Jährige sei auf der Leiter der Stütze gestanden, während der Baggerfahrer die Rollenbatterie nach oben hob. „Dabei war diese mit einem Hebegerät, einem sogenannten Seilratschenzug, am Bagger befestigt“, schildern die Ermittler. Und dann passierte es!

„Der Arbeiter war gerade dabei, die Rollenbatterie auszurichten, als das Hebegerät riss und zusammen mit der Rollenbatterie nach unten stürzte.“

Schwer verletzt in Klinik
Der Mann verlor das Gleichgewicht, stürzte ebenfalls rund zweieinhalb Meter zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Der schwer verletzte Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
149.557 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
106.370 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
99.093 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf