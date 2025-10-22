„Red Bull Salzburg erwartet ein Auswärtsspiel“

Das noch punktelose Salzburg bekommt es am dritten Spieltag der Europa-League-Ligaphase morgen (18.45) daheim mit Ferencváros zu tun. Auf einen Heimvorteil brauchen die Bullen im Duell mit den Ungarn aber wohl nicht zu bauen. Die Anhängerschaft der „Grünen Adler“ gilt als besonders lautstark. Das weiß Emir Dilaver nur zu gut.