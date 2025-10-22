Vorteilswelt
Rotjacken trauern

Nach langem Leiden! GAK-Cup-Held Maier ist tot

Bundesliga
22.10.2025 11:30
Werner Maier ist tot
Werner Maier ist tot(Bild: Krone KREATIV/unbegrenzt verfuegbar)

Einer der längstdienendsten GAK-Kicker ist nicht mehr – die Rotjacken-Familie und mit ihr wohl ganz Fußball-Österreich trauern um den in 324 Liga-Partien für den GAK aufgelaufenen Werner Maier! Der gebürtige Kärntner hauchte sein Leben nach langem Leiden kurz vor seinem 76. Geburtstag aus …

Maier hielt seine Knochen von 1969 bis 1982 in zwölf Bundesliga- und einer Zweitliga-Saison für den GAK hin und kassierte in der Zeit trotz seines Jobs als Verteidiger lediglich zwei glatt Rote Karten. Nach dem Abstieg mit dem GAK am Ende der Saison 1973/4 blieb er den Rotjacken treu und schaffte umgehend den Wiederaufstieg – gemeinsam mit dem Cup-Sieg 1981 wohl sein größter Erfolg mit dem GAK.

Entscheidendes Tor im Cup-Viertelfinale
Auf dem Weg zum Triumph im ÖFB-Pokal erzielte Maier im Viertelfinale gegen Rapid das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg. Bitter war für den Abwehr-Mann allerdings, dass er, der zuvor stets durchgespielt hatte, ausgerechnet in den Final-Spielen gegen Austria Salzburg nicht eingesetzt wurde.

Auf Nationalmannschafts-Ebene blieb Maier ein Einsatz für Österreichs A-Team zwar verwehrt, aber zumindest für die U21-Auswahl durfte er auflaufen – bei allen seinen fünf Einsätzen zwischen November 1971 und Mai 1973 durfte er über die gesamte Spielzeit ran.

Katzer: Rapid hat einfach „keine zehn Wurmbrands“!

