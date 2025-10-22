Nach langem Leiden! GAK-Cup-Held Maier ist tot

Einer der längstdienendsten GAK-Kicker ist nicht mehr – die Rotjacken-Familie und mit ihr wohl ganz Fußball-Österreich trauern um den in 324 Liga-Partien für den GAK aufgelaufenen Werner Maier! Der gebürtige Kärntner hauchte sein Leben nach langem Leiden kurz vor seinem 76. Geburtstag aus …
Maier hielt seine Knochen von 1969 bis 1982 in zwölf Bundesliga- und einer Zweitliga-Saison für den GAK hin und kassierte in der Zeit trotz seines Jobs als Verteidiger lediglich zwei glatt Rote Karten. Nach dem Abstieg mit dem GAK am Ende der Saison 1973/4 blieb er den Rotjacken treu und schaffte umgehend den Wiederaufstieg – gemeinsam mit dem Cup-Sieg 1981 wohl sein größter Erfolg mit dem GAK.
Entscheidendes Tor im Cup-Viertelfinale
Auf dem Weg zum Triumph im ÖFB-Pokal erzielte Maier im Viertelfinale gegen Rapid das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg. Bitter war für den Abwehr-Mann allerdings, dass er, der zuvor stets durchgespielt hatte, ausgerechnet in den Final-Spielen gegen Austria Salzburg nicht eingesetzt wurde.
Auf Nationalmannschafts-Ebene blieb Maier ein Einsatz für Österreichs A-Team zwar verwehrt, aber zumindest für die U21-Auswahl durfte er auflaufen – bei allen seinen fünf Einsätzen zwischen November 1971 und Mai 1973 durfte er über die gesamte Spielzeit ran.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.