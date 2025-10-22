Nach langem Leiden! GAK-Cup-Held Maier ist tot

Maier hielt seine Knochen von 1969 bis 1982 in zwölf Bundesliga- und einer Zweitliga-Saison für den GAK hin und kassierte in der Zeit trotz seines Jobs als Verteidiger lediglich zwei glatt Rote Karten. Nach dem Abstieg mit dem GAK am Ende der Saison 1973/4 blieb er den Rotjacken treu und schaffte umgehend den Wiederaufstieg – gemeinsam mit dem Cup-Sieg 1981 wohl sein größter Erfolg mit dem GAK.