US-Beamte dürfen nur mit Erlaubnis kommunizieren

„Prioritäten des Ministeriums sicherstellen“

Das Ziel dieser neuen Regelung ist es, die Kommunikation des Verteidigungsministeriums mit dem Kongress zu kontrollieren, „um Konsistenz und Unterstützung für die Prioritäten des Ministeriums sicherzustellen“, steht in einem internen Schreiben. Ministeriums-Sprecher Sean Parnell stellte klar: „Diese Überprüfung bezieht sich auf interne Prozesse des Ministeriums und ändert nichts daran, wie oder von wem der Kongress Informationen erhält“, teilte er weiter mit.