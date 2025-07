Alvaro Soler: „Ich fand Papa Schlumpf cool“

In „Die Schlümpfe: Der große Kinofilm“ (ab sofort) dreht sich alles um den Schlumpf No Name, der seine Bestimmung finden muss: „Am Anfang des Films ist er ganz traurig, weil er nicht weiß, was sein Talent ist. Jeder hat in Strumpfhausen seine Lebensaufgabe. Und das ist die spannende Frage des Films: Wird er sein Ding finden?“, erklärt Musiker Alvaro Soler die Hauptfigur, der er seine (Sing-)Stimme leiht.