„Wir sind nicht nur eine Medikamentenabgabestelle“

Der gläserne Bau, architektonisch ambitioniert und politisch aufgeladen, sollte ein pulsierendes Marktzentrum werden – neben dem Seniorenheim, ohne ausreichend Laufkundschaft, ohne echtes Alleinstellungsmerkmal. Das Resultat: viel Leere, viele Anläufe, viele Enttäuschungen. Bio-Konzept hin, Kochkurs her – was fehlte, war ein Angebot, das regelmäßig gebraucht wird. Mit dem Einzug der Resch Apotheke endet dieses Kapitel. Gesundheit ist – im Gegensatz zum Markt – kein Nice-to-have, sondern essenziell. Medikamente braucht jeder. Es ist eine Rückbesinnung auf echte Nahversorgung – nicht auf dem Papier, sondern im Alltag. Der Grünmarkt wird nun nicht das, was man sich erträumte – aber endlich das, was er sein kann: ein Ort, den man wirklich braucht.