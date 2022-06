Bio-Grünmarkt in Linz-Urfahr meldet Konkurs an

Jahrelang war der Grünmarkt in Urfahr für Ex-Marktreferent Bernhard Baier, wie er ihn selbst titulierte, ein Sorgenkind. Im „Krone“-Gespräch meinte er etwa im Sommer 2019: „Die Beschicker-Struktur am Grünmarkt ist nicht die allerbeste und ähnlich komplex wie die Mietersuche für die leer stehenden Kojen.“ So kam es, dass sich Baier Unternehmerin und Foodbloggerin Anita Moser ins Boot holte, um dem Problemmarkt dank Neuausrichtung ein neues Image zu verpassen. Was mit dem „Glashaus“, der Biomarkthalle von Bio Austria, durchaus gelang. Der lichtdurchflutete Bio-Frischemarkt überzeugte vollends mit seiner regionalen Vielfalt. Doch Kundenmassen zog er nie an, bevor es jetzt zur Pleite kam.