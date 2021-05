Neustart für Linzer Grünmarkt dank „Glashaus“

Damals im Sommer 2012 wurde die neue Markthalle unmittelbar neben dem Hillingerheim noch mit Pauken und Trompeten eröffnet. Alles war perfekt angerichtet für eine bunte und florierende Markt-Zukunft im Herzen von Urfahr. Doch so richtig Leben kam in den letzten neun Jahren nie in den futuristischen Glasbau. Das soll sich nun aber ändern, aus dem einstigen Problemmarkt ein Vorzeigeprojekt werden. „Mir war klar, dass es einen Neustart braucht. Jetzt haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Ich bin glücklich, dass wir dafür mit der Bio Austria einen verlässlichen Partner gefunden haben, in den wir große Hoffnungen setzen“, so VP-Stadtvize und Marktreferent Bernhard Baier.