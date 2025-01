„Man kann Frauen nicht mit Männern vergleichen“

Die Basis für ein gelungenes Spiel sieht der Salzburger vor allem in der Defensive, die im Frauen-Nationalteam noch nicht ausgereift sei. Die Herausforderung in den nächsten Wochen und Monaten werde vor allem darin liegen, Vertrauen und Teamgeist in der Mannschaft zu stärken. Bereits am 21. Februar wartet im Nations-League Spiel in Ried das Team von Schottland. Ob Ex-Teamchefin Irene Fuhrmann dem ÖFB-Team in anderer Funktion erhalten bleibt, ist aktuell noch nicht geklärt. Schöttel schließt eine zukünftige Zusammenarbeit nicht aus.