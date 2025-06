Der Präsident des Weltverbandes lebt in Kärnten

20 Millionen Spieler in über 100 Länder

2021 wurde er als einziger Kandidat zum Präsidenten gewählt. „Damals hatte man große finanzielle Probleme und keinen einzigen Mitarbeiter. Jetzt sind es sechs“, so der 39-Jährige, der Flag Football – eine kontaktlose Form des American Footballs, die im Fünf-gegen-Fünf-Modus gespielt wird, kräftig pusht. „Aktuell gibt’s 20 Millionen Spieler in über 100 Ländern. Die NFL macht als Partner in den Regionen den Kickstart, wir bauen das Programm auf.“