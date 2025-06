Achtung! Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche

Polizei richtet Appell an Bevölkerung

Trotz intensiver Ermittlungen gegen die Betrüger will die Polizei vor allem an der Wurzel des Problems ansetzen. Nur durch gezielte Aufklärung kann solchen Betrugsdelikten effektiv begegnet werden. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, nicht nur sich selbst zu schützen, sondern auch regelmäßig mit Eltern, Großeltern und Urgroßeltern über die Masche der „falschen Polizisten“ zu sprechen. Am Telefon gilt: Lieber einmal zu oft auflegen, skeptisch bleiben und bei verdächtigen Anrufen sofort den Polizeinotruf 133 wählen.