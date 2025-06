Falscher Polizist wollte gleich doppelt abzocken

Am Dienstag kontaktierte ein unbekannter Mann eine 81-Jährige in Schattwald telefonisch und gab sich als Kriminalbeamter aus. Er gab an, dass sich in der näheren Umgebung mehrere Einbruchsdiebstähle ereignet hätten und überredete sie, einen fünfstelligen Eurobetrag von ihrem Konto abzuheben.