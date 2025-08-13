Wiens Foto-Pionierin in Kanal, Blitz & Stahlbeton

Das Photoinstitut Bonartes auf der Wiener Seilerstätte zeigt bis 21. November (gegen Voranmeldung) viel Neues von der erst kürzlich entdeckten österreichischen Ausnahme-Fotografin Marianne Strobl.
Sie lud Modelle nicht brav zur Porträtsitzung wie die Kolleginnenschaft. Marianne Strobl (1865-1917) ließ lieber ihren Mann mit Hund neben in Bau befindlichen Kanälen posieren -um die Dimension der Baugrube zu zeigen.
Denn nur die ganz großen Baustellen in Wien und Umgebung waren ihr zentrales Betätigungsfeld. Etwa der Bau der II. Wiener Hochquellenleitung: Am Hackenberg blickte sie auf die Bauarbeiten samt der zum Materialtransport eingerichteten„Kletterlokomotive“.
Sie dokumentierte für die Stadt Wien wichtige Infrastrukturprojekte, darunter das Gaswerkinder Leopoldau, erhielt aber genauso Aufträge großer Baufirmen wie Ast & Co., Rella, Porr oder Pittel & Brausewetter. Ihre Fotos fanden in opulenten Präsentationsalben Verwendung, wurden außerdem in Werbemitteln und Fachzeitschriften publiziert.
Besonderes Augenmerk galt dabei Konstruktionen im revolutionären Stahlbetonverfahren, um die Überlegenheit der Technik zu dokumentieren, die später hinter Verkleidungen verschwand – wie die neuen, dank Stahlbeton tragfähigeren Ränge im Ronacher.
Hier erlebt man die nächste von Strobls Spezialitäten: das Blitzlicht, auf dessen Einsatz sie sich grandios verstand. So ließ sich auch die Familie des Komponisten Alban Berg stolz in ihrer Wohnung im Schönbrunnerhaus auf den Tuchlauben ablichten, bevor das Gebäude abgerissen wurde.
Strobl machte dabei keine Schnappschüsse. Ihre Dokumentationen von Restaurants, Hotels wie Meißl & Schadn oder der Villa Silberer am Semmering zeigen, wie gut sie zu inszenieren verstand. Dass sich hinter der Signatur „M. Strobl“ eine Frau verbirgt, erkannte man bei Bonartes für eine erste Ausstellung 2017, die diese Pionierin der Industriefotografie vorstellte. Die seither ans Licht geförderten neuen Materialien und Erkenntnisse machen die Folgeausstellung zur faszinierenden Entdeckungsreise.
