Wiens Foto-Pionierin in Kanal, Blitz & Stahlbeton

Strobl machte dabei keine Schnappschüsse. Ihre Dokumentationen von Restaurants, Hotels wie Meißl & Schadn oder der Villa Silberer am Semmering zeigen, wie gut sie zu inszenieren verstand. Dass sich hinter der Signatur „M. Strobl“ eine Frau verbirgt, erkannte man bei Bonartes für eine erste Ausstellung 2017, die diese Pionierin der Industriefotografie vorstellte. Die seither ans Licht geförderten neuen Materialien und Erkenntnisse machen die Folgeausstellung zur faszinierenden Entdeckungsreise.