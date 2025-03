So hängt ein China-Autobauer die Konkurrenz ab

Der chinesische Autohersteller hat im vergangenen Jahr mit einem kräftigen Verkaufsanstieg seinen Gewinn deutlich gesteigert. Unterm Strich verdiente der Konzern aus Shenzen mit 40,3 Mrd. Yuan (5,1 Mrd. Euro) um rund ein Drittel mehr, ging am Montag aus einer Mitteilung an die Börse in Hongkong hervor. Der Umsatz schwoll um 29 Prozent auf 777 Mrd. Yuan an, das sind umgerechnet knapp 100 Mrd. Euro.