BYD stellt E-Auto mit 1 Megawatt Ladeleistung vor

Der chinesische E-Autokonzern Build Your Dreams, kurz BYD, will den Ladevorgang bei Autos deutlich beschleunigen können. Das Unternehmen stellte am Montag eine neue E-Auto-Plattform vor, die den Angaben zufolge nur noch wenige Minuten zum Laden braucht. Dabei seien Spitzen-Ladeleistungen von einem Megawatt möglich, sagte Firmengründer Wang Chuanfu in einer Online-Veranstaltung. Binnen fünf Minuten könne so genügend Energie für 470 Kilometer Fahrt (292 Meilen) nachgeladen werden.