BYD bringt automatisches Fahren unter 10.000 €

Tesla bietet diese Funktionen in seinen Elektrofahrzeugen in China ab 32.000 US-Dollar an. Chinesische E-Automarken wie Xpeng und Leapmotor bieten ebenfalls erschwinglichere Neuwagen mit intelligenten Fahrfunktionen an. Die deutschen Premiumhersteller BMW oder Mercedes-Benz setzen es wegen der Kosten erst ab der Oberklasse ein.