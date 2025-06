Wie zwei Burgenländer den Griller revolutionierten

Mittlerweile werden die Griller aus dem Burgenland nicht nur in Österreich, sondern auch in Schweden, Spanien, Italien und in der französischen Schweiz verkauft. Wer es gerne glühend heiß mag, findet die Feuertonne auch in den größten Baumärkten des Landes. Der Preis? Ab rund 500 Euro ist man dabei – für Handarbeit, Qualität und, wenn gewünscht, sogar mit persönlicher Gravur. Und weil die beiden nicht nur mit Metall, sondern auch mit Menschen gut können, läuft es in den sozialen Medien wie am Schnürchen: 1600 Follower auf YouTube, 1500 auf Instagram, 2000 auf TikTok. „Gaude muss sein“, sagt Andreas. Und Stefan nickt: „Wenn es nicht Spaß macht, bringt es nix.“