Segelflieger zerbricht bei Notlandung in Feld

Dabei wurde er durch den Wind auf ein Hoteldach in St. Andrä am Ossiacher See verweht. „Durch den Aufprall erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades“, berichtet die Polizei. „Er wurde mittels Drehleiter von der HFW Villach vom Hoteldach geborgen.“ Dann ging es mit der Rettung ins LKH Villach.