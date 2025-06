Im Video: Messi-Team Miami stolpert zum Auftakt!

Die Highlights des Premierenspiels der Klub-WM hier im Video! Der Auftakt zur Fußball-Klub-Weltmeisterschaft zwischen Lionel Messis Inter Miami und Al-Ahly aus Ägypten hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (MESZ) keinen Sieger hervorgebracht. Der Klub aus Kairo war vor 60.927 Zuschauern in der ersten Hälfte in Miami die deutlich bessere Mannschaft und verschoss einen Foulelfmeter. Inter Miami vergab nach dem Seitenwechsel beste Möglichkeiten im Premieren-Match des XXL-Turniers in den USA. Mit sportkrone.at gibt es die Höhepunkte jedes Spiels.